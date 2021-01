Il 17 dicembre 2020 Cristiano Ronaldo ha ricevuto il premio di “calciatore del secolo” alla cerimonia dei Globe Soccer Awards tenutasi a Dubai e non ha proprio badato a spese per il suo outfit: parliamo di milioni di euro.

Ad accompagnarlo il figlio Cristiano Junior e la sua compagna Georgina Rodriguez, ribattezzata per l’occasione “Jessica Rabbit”. La 26enne argentina ha infatti sfoggiato un aderentissimo e provocante abito rosso in pallettes dallo spacco vertiginoso e la scollatura esagerata, richiamando molto l’amatissimo personaggio di “Chi ha incastrato Roger Rabbit?”

La giovane influencer ha completato il suo look con un blazer nero, una borsa bianca firmata Prada da 1300 dollari, dei sandali Le Silla da 577 euro che richiamano il colore dell’abito e dei gioielli Chopard di un valore inestimabile.

Ma cosa indossava il vero protagonista dell’evento?

La coppia con il bambino certamente non stonava davanti alle telecamere: la cravatta del campione era dello stesso rosso dell’abito della compagna ed indossava un completo grigio con gilet di Alessandro Martorana. Il sarto italiano aveva personalizzato il taglio con una fodera che riportava il numero 7.

La scelta per il bambino invece è ricaduta su una camicia bianca Dolce & Gabbana e i pantaloni dello stesso colore di quelli del padre.

Cristiano Ronaldo non ha certo perso l’occasione per mettere in mostra i suoi gioielli vistosi.

Non sono state poche le immagini che hanno inquadrato le scelte preziose del calciatore juventino, dimostrando che in quanto ad accessori, non ha voluto badare a spese.

Gli orecchini di diamanti, il braccialetto che alternava diamanti e pietre blu, il grosso anello con brillante non sono nemmeno equiparabili al pezzo da novanta al polso del “giocatore del secolo”: l’orologio Franck Muller.

Il Tourbillon di Franck Muller

Si tratta del modello Cintrée Curvex Tourbillon, da listino 1,4 milioni di euro e già visto a più riprese nel corso dell’anno al polso del giocatore.

Cristiano Ronaldo sembrerebbe infatti avere una passione smisurata per i gioielli, orologi in particolar modo, e non si trattiene dal mostrarli anche sul suo account Instagram.

Il modello Tourbillon indossato anche durante la partita Juventus – Manchester United, è un total white in oro bianco tempestato di diamanti, con meccanismo dorato visibile al centro del quadrante.

Nel rispetto delle regole previste per questo periodo che stiamo vivendo, il make-up di Georgina Rodriguez, offerto dalla stilista marocchina Rasha Radi, era parzialmente coperto dalla mascherina “MOxAD Tech”, indossata anche da Cristiano Ronaldo: è la prima in grado di neutralizzare il Covid-19 e messa in commercio dal negozio online della stessa influencer.