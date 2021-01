La showgirl Elena Morali racconta un particolare inedito della sua vita privata mostrando al contempo il suo magnetico carisma.

Bionda, sorridente e spontanea: ecco i tre aggettivi per descrivere la trentenne showgirl, Elena Morali, reduce dai suoi esordi nel reality de La Pupa e il Secchione. Eppure, nonostante quel che tende a mostrare al pubblico del piccolo schermo, la giovane di origini bergamasche ha voluto parlare per la prima volta di un lato oscuro della sua esistenza. Attraverso un post condiviso nella giornata di oggi si è confessata di fronte ai suoi fan.

Elena Morali: la rinascita di un’allegra fenice

Circa mezz’ora fa la homepage di Instragram propone ai suoi utenti il nuovo scatto della modella nata sotto il segno dell’Acquario. Elena, vestita con un abitino succinto, dai ricami in pizzo e dalle tinte bianco-nere, appare in tutta la sua bellezza. A spiazzare i suoi fan però non è soltanto il suo carisma, quanto le parole che riporta nella didascalia. L’istantanea sarebbe stata scattata in un periodo particolarmente difficle per la showgirl, ma che sembrerebbe simboleggiare proprio la sua ripartenza verso un “barlume di positività”.

“Ero in un momento davvero delicato della mia vita, stavo quasi per toccare il fondo“, con questa sua rivelazione però non entra nei dettagli di ciò che le è accaduto. Elena si limita a definirlo come una ferita che, seppur in maniera meno considerevole, continua a bruciare a contatto con la realtà.

Ma non finisce qui, dopo lo sfogo, l’influencer pare rendersi conto sul momento che oggi sia un giorno di festa. Allora, prendendo in contropiede i suoi sostenitori, decide di sviare il discorso e riportarlo su toni meno drammatici: “oggi è un giorno scherzoso per noi donne, ma volevo solo ricordarvi che anche quando pensate di non farcela […] dovete pensare che [..] siete più forti di qualunque sconfitta“.