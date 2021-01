Eleonora Pedron raffinata e bellissima in mezzo alla natura – FOTO

La showgirl Eleonora Pedron si mostra bellissima nell’ultimo scatto postato sui social. Abito lungo nero, sorriso misterioso, alle spalle un albero, i fan impazziscono per lo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Tripudio di like per l’ultimo scatto postato da Eleonora Pedron. 428 milioni i follower che la seguono con entusiasmo e affetto. Ogni giorno la bellissima showgirl posta scatti in cui si mostra sempre bellissima. 38 anni, la Pedron è attrice, showgirl e modella italiana.

Miss italia nel 2002, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo televisivo e cinematografico. Nel 2006 ha debuttato nel film “Vita Smeralda” e nel 2008 nel “Il seme della discordia”.

Nello scatto postato su Instagram si mostra radiosa. Indossa un abito lungo nero a pois in pizzo. Mostra un sorriso misterioso e uno sguardo ipnotico. Alle spalle un albero. Uno scatto suggestivo a cui fan rispondono con entusiasmo. Tantissimi i commenti di apprezzamento. Didascalia al post di Eleonora una frase ispirazionale: “Due strade divergevano in un bosco, e io ho preso quello meno battuto, E ciò ha fatto la differenza.”

Pedron in perfetta forma: storia d’amore con Fabio Troiano va a gonfie vele

La Pedron si mostra in forma perfetta come in ogni scatto. La showgirl è appassionata di sport. Ama correre e pratica Boot Camp, una disciplina di fitness simile all’addestramento dei Marines americani.

Oggi nelle sue storie di Instagram appaiono anche video in diretta di momenti passati con la famiglia per festeggiare l’Epifania. Eleonora ha due figli, Ines Angelica e Leon Alexander, di 10 e 9 anni avuti con l’ex compagno, il pilota Max Biaggi. Dopo 11 anni la storia tra i due si chiuse e la Pedron si mise insieme a Daniele Conte. Di seguito si accompagnò a Nicolò De Devitiis con cui si lasciò nel 2019.

Il suo attuale compagno è Fabio Troiano. Una storia iniziata più di un anno fa. Spesso sui social la Pedron dedica parole romantiche nei confronti del nuovo fidanzato.