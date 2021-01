Elettra Lamborghini, la sorpresa: cambia look senza veli e nella jungla. La cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Elettra Lamborghini è una delle cantanti italiane più amate del momento. Mentre per noi tutti il 2020 è stato un anno terribile, per certi versi da dimenticare, per lei è stato un anno davvero importante e che le ha dato una popolarità che aveva già in parte. L’anno è cominciato con una proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Nick, è proseguito con il Festival di Sanremo dove con la sua Musica E Il Resto Scompare ha avuto modo di farsi conoscere da quella fetta di pubblico che ancora non la conosceva.

Elettra Lamborghini, che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Tutta l’estate la sua canzone si è sentita ovunque, mentre lei si apprestava a fare gli ultimi preparativi per il suo matrimonio. Sono state sicuramente le nozze dell’anno: peccato che, durante la luna di miele, Elettra ha dovuto fare i conti con l’addio al suo cavallo che era con lei da diciassette anni. Un lutto che ha rovinato la vacanza e che l’ha fatta piangere per giorni tra le braccia di suo marito.

Adesso Elettra è di nuovo serena e si sta godendo la vita matrimoniale, in attesa di scoprire questo 2021 cosa ha in riserbo per lei.