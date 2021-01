Elisa Isoardi dopo lo scoppiettante successo di “Ballando Con Le Stelle” scopre l’altarino di Raimondo Todaro…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Aveva fatto sognare i telespettatori, in lungo e in largo, nelle vesti di ballerina di “Ballando Con Le Stelle”. Il ritorno di Elisa Isoardi nella tv che conta ha assunto contorni scoppiettanti, svelando le ottime doti di danza moderna. Celate dietro il personaggio, conduttore Rai, che abbiamo ammirato.

La sua avvenenza in pubblico ha rivoluzionato i progetti dell’azienda televisiva che ha ne lanciato definitivamente le ambizioni. L’appuntamento delle 12:00 con la “Prova del Cuoco” era diventato un abituè per i telespettatori, che attendevano con trepidazione, l’apparizione in tv di Elisa, nelle vesti di portatrice sana di felicità e sorrisi contagiosi.

Dopo il sollevamento dall’incarico ai “fornelli” della Rai aveva preparato il riscatto a “Ballando” come concorrente, guadagnandosi la stima dell’esperto del “mestiere”, Raimondo Todaro. Tra i due c’era davvero così tanta affinità da manifestarsi anche al di fuori della pista più divertente della tv.

Tuttavia, i “titoli di coda” della trasmissione che li ha visti “avvinghiati” l’un l’altro ha spento anche l’ultima fiammella di speranza, nel vederli di nuovo insieme…

LEGGI ANCHE —–> Antonella Clerici: “Lavorare con Maria De Filippi? Lei non lo fa con il cuore”

Elisa Isoardi, s’infrange il sogno d’amore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

LEGGI ANCHE —–> Eleonora Daniele e le lacrime per il racconto di Alessandra Tripoli



La disinvoltura e il coraggio del personaggio mediatico di Elisa Isoardi ha generato effetti speciali durante la performance di “Ballando Con Le Stelle”. L’impegno per rendere proficuo un ruolo, dapprima “oscuro” agli occhi dei telespettatori aveva deliziato il “palato” del ballerino di professione, Raimondo Todaro, che è andato incontro ad Elisa, mettendo in piedi un affiatamento esclusivo.

Lo stesso poi si è disintegrato dopo l’uscita in “macabro” stile, nella puntata finale del programma di Milly Carlucci, per i mancati riconoscimenti della giuria. In molti avevano creduto che tra i due ballerini fosse nato qualcosa di importante al di là della professionalità dimostrata. A mostrare fiducia in tal senso, al pubblico incuriosito e sorpreso da “bacetti” bollenti erano stati i “paparazzati” dei più comuni rotocalchi del gossip.

Poi il buio più totale dopo la trasmissione. Solo qualche ora fa, andando a spulciare tra i profili della coppia più glamour e “frizzante” di “Ballando” si è scoperto che Raimondo abbia individuato una nuova “fiamma” d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

Si tratta di una delle “veline” di Flavio Insinna a “L’Eredità”, Sara Arfaoui, protagonista di spunti spasimanti e scambi di intesa con il ballerino catanese. Come avrà preso la notizia “bomba”, Elisa Isoardi? Seguiranno aggiornamenti…