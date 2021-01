Elisabetta Canalis infuoca il web ed i fan vanno in escandescenza. Lui saluta tutti: è un fuoco che divampa

Elisabetta Canalis ci saluta più bella che mai. L’ex velina è tornata con un nuovo post su Instagram che già sta facendo ribollire il sangue a tutti i suoi follower.

Sono quasi 3 milioni gli utenti che la seguono su Instagram e nonostante lei è ormai lontana dall’Italia da diverso tempo, si è costruita una vita in America e gli anni passino anche per lei, l’amore del suo pubblico non accenna a fermarsi.

Sempre più bella, provocante e sensuale, la moglie di Brian Perri, il famoso chirurgo, continua a riscuotere un successo inaudito, in Italia come ad Hollywood. I due si sono sposati il 14 settembre 2014 ad Alghero, a pochi passi da Sassari, la sua città natale.

La bella Elisabetta che anni prima aveva fatto sognare prima al fianco di Bobo Vieri e poi George Cloney, ha trovato la felicità accanto al suo chirurgo che le ha regalato anche la felicità di diventare mamma. Sua testimone di nozze, l’amica ed ex velina Maddalena Corvaglia, per la quale la Canalis era stata a sua volta testimone di nozze nel 2011.

Elisabetta Canalis, la sua posizione scalda gli animi

Elisabetta Canalis saluta tutti i suoi fan e li provoca con la sua posizione. Tutta vestita c’è da dire ma il modo in cui si mostra scalda non poco gli animi, soprattutto i deboli di cuore.

L’ex velina è appoggiata alla scala forse di casa sua e tutto il suo lato B esce in fuori. Busto in avanti e fondoschiena all’in su. Da far girare la testa.

Jeans strappati e maglioncino nero, pancia di fuori e poco trucco addosso. Niente di particolare ma questo suo modo un po’ spinto di mostrarsi fa ribollire il sangue ed i fan fanno in escandescenza.

I like lievitano a vista d’occhio, non solo da parte degli italiani ma da fan di tutto il mondo, come anche i commenti che la celebrano dicendole che è un fuoco ardente.