A Dubai, Elisabetta Gregoraci osa: la posa a testa in giù le costa caro

Elisabetta Gregoraci, a Dubai per trovare il figlio, sta affrontando una complicazione a seguito di uno scatto a testa in giù. L’ex concorrente del GF Vip 5 racconta l’accaduto sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Uno scatto per Instagram costa caro a Elisabetta Gregoraci. L’ex concorrente del GF Vip 5 ha trascorso questo periodo a Dubai. Una vacanza che l’ha portata a rivedere il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore sul posto per la riapertura del Billionaire.

A seguito di una foto a testa in giù su una palma, la Gregoraci è caduta. Questa volta non ha osato con il look ma bensì con la posa. L’impatto l’ha fatta schiantare sulla palma ed è stato necessario l’intervento di un medico. Con un post di Instagram Elisabetta ha raccontato cosa è successo.

“Arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari spiacevoli taglietti sulla schiena”, il commento dell’ex gf vip.

La showgirl calabrese conclude augurando buona Epifania a tutti i suoi follower.

Gregoraci a Dubai: dopo la caduta le polemiche degli hater

A seguito della pubblicazione della foto, alcuni fan rivolgono alla Gregoraci parole dolci: “Ti amiamo proprio per questo, sei spontanea vera”, le parole di uno dei suoi 1,6 milioni di follower. Nelle storie Elisabetta mostra in diretta la medicazione alla mano da parte del dottore.

In merito al soggiorno della Gregoraci a Dubai è nata una vera e propria polemica.

Nonostante i tanti consensi conquistati dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, gli haters non mancano. In particolare Elisabetta viene accusata di ostentare la sua ricchezza. Alcuni utenti l’hanno attaccata per aver sbandierato il soggiorno negli Emirati Arabi mentre gli italiani sono costretti in lockdown per contenere l’emergenza sanitaria. La showgirl non perde tempo e si difende.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Oltre alle critiche la Gregoraci dovrà riprendersi dopo l’incidente per tornare poi a godersi il suo soggiorno.