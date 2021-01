Elisabetta Gregoraci sottosopra in bikini (striminzito). Da urlo – FOTO

Elisabetta Gregoraci versione sottosopra è un incanto: il bikini striminzito non lascia spazio all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

15.000 like in dieci minuti, sicuramente numeri da capogiro ma la Gregoraci è da sempre sotto i riflettori. La sua partecipazione al Grande Fratello VIP – apprezzatissima peraltro dal web – l’ha resa ancora più popolare e seguita sui social. La foto che ha condiviso la splendida calabrese la mostra in tutta la sua bellezza: fisico scolpito, misure perfette ed una pelle abbronzatissima. Elisabetta Gregoraci infatti posta una foto, un auspicio per augurare una buona Epifania. La showgirl è letteralmente sottosopra: appoggiata solo su un albero lo scatto è davvero un incanto.

Quello che balza agli occhi è l’addome super scolpito da fare invidia (non solo alle donne, si intende!) e le gambe chilometriche. La Gregoraci però svela un retroscena su questa foto, risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. I fan sono pazzi di lei, che la circondano di affetto manifestato con commenti o con emoji a forma di cuore.

LEGGI ANCHE->Ilary Blasi: la sua casa e quel particolare che non sfugge

Elisabetta Gregoraci, lo scatto col figlio. Il web si scioglie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

LEGGI ANCHE ->Alessandra Mussolini, immersione senza veli nella vasca: mai vista così – FOTO

Carrellata di foto per la Gregoraci che si gode le vacanze insieme all’amore della sua vita, il figlio Nathan Falco. I due infatti appaiono più teneri e vicini che mai e lo scatto postato qualche giorno fa ne è una chiara dimostrazione tanto che accanto alla foto vi è il post del diretto interessato che scrive – col profilo della Gregoraci – Passeggiando con la mamma ❤️❤️. Il piccolo Briatore abbassa la mascherina solo per lo scatto. In tenuta sportiva, pronti per godersi una passeggiata in un paesaggio mozzafiato, a Dubai precisamente. Località da sogno, un modo per viaggiare con la mente viste le restrizioni che ci sono. E qualcuno lo evidenzia scrivendo dove te ne vai col Covid-19?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Qualcuno sottolinea che la showgirl è residente al Principato di Monaco dove sono in vigore delle restrizioni meno severe di quelle italiane.