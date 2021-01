Enrico Brignano, paura per il comico: “Tra ospedali, flebo e digiuni”. La moglie Floria Canto non ha trascorso un’estate facile per quello che l’è successo

Enrico Brignano è uno degli attori più amati del nostro cinema italiano, e come potrebbe non essere altrimenti Ha una carriera alle spalle ricca di soddisfazioni e di colpi di scena, arrivato a questo punto può ritenersi soddisfatto di tutto il successo che ha riscosso negli anni grazie al suo talento e alla sua innata simpatia che gli ha permesso di diventare uno dei più amati dagli italiani.

Enrico Brignano, paura per la moglie Flora Canto

Enrico Brignano, la moglie Flora Canto in ospedale: «È stata un'estate di flebo e digiuni». Fan in ansia https://t.co/FAWj2IEiey pic.twitter.com/yjcDbjICGE — Notizie in Rete (@TweetNotizie) August 23, 2019

Enrico è fidanzato con la celebre attrice e conduttrice Flora Canto, che ha introdotto i suoi primi passi nella televisione quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne come tronista di Maria De Filippi. Dopo essere stata fidanzata con Filippo Bisceglia, conduttore di Temptation Island, ha incontrato Enrico su una spiaggia e tra i due è scoppiato immediatamente l’amore. Nonostante la notevole differenza d’età, la loro relazione sembra proseguire a gonfie vele. Nel 2017 è nata la loro prima figlia Martina, tutto è andato a meraviglia per tanto tempo, fino a che l’attrice non ha dichiarato di soffrire di fortissimi dolori. Infatti è stata operata di appendice, ernia e colecisti.

Fortunatamente Flora si è ripresa, anche se ha trascorso un’estate veramente orribile. Ora che sono di nuovo felici e stanno bene, la famiglia Brignano appare ogni giorno sempre più felice e soprattutto spensierata.