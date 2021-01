L’attrice pornografica, modella e personaggio televisivo ungherese naturalizzata italiana incanta tutti con un post: ecco quale!

La Henger si riprende con un top di colore rosa, molto lucente in quanto cosparso di paillettes e che lascia le spalle scoperte e si lega dietro il collo con un nastro: è indumento sensualissimo!

Nella foto Eva assaggia un tiramisù, tenendo con una mano la confezione e con l’altra un cucchiaino.

Sia il make-up (leggero e naturale), che l’acconciatura, composta da una coda alta, sono molto semplici, ma le donano!

Il post ha superato i 7.000 mi piace e i 100 commenti in due ore: è piaciuto a tutti!

Eva Henger spopola sui social: superato il milione!

Oltre al mondo dello spettacolo e alle passerelle, Eva Henger conquista il web!

Ha un profilo Instagram con un milione di seguaci, che la stimano e che la supportano costantemente.

In aggiunta alle sponsorizzazioni di brand di qualsiasi genere, Eva ama condividere con i suoi followers pillole di vita quotidiana, parte delle sue giornate e del suo lavoro, i viaggi in giro per il mondo e la sua passione per la fotografia: riempie la sua pagina ufficiale di selfie e scatti di qualunque tipo!

La showgirl è riuscita a farsi amare dal pubblico per la sua bellezza e per la sua personalità, che non rinuncia mai a tirar fuori in qualsiasi occasione!