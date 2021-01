Federica Nargi, lei e sua sorella uno spettacolo della natura – FOTO

Federica Nargi, lei e sua sorella uno spettacolo della natura. La modella ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme a Claudia Nargi che ha fatto impazzire i social

Federica Nargi è una delle modelle e showgirl più amate d’Italia, diventata famosa per essere stata una delle veline più amate di Striscia la Notizia, insieme alla nota Costanza Caracciolo che è stata sua compagna di viaggio. Su Instagram è davvero molto attiva e i suoi fans hanno scoperto da un po’ la sua bellissima sorella Claudia, che non ha nulla da invidiarle! Sono davvero due bellezze mozzafiato.

Federica Nargi, che meraviglia insieme a sua sorella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica na rgi (@fede_nargi)

Claudia Nargi ha 6 anni più di Federica e a differenza di sua sorella, è molto riservata e non ama stare sotto ai riflettori. Ha scelto di non far parte del mondo dello spettacolo nonostante la sua incantevole bellezza. Claudia dopo il diploma in un Istituto Turistico è diventata Project Document Controller per una società di ingegneria di Roma. Claudia ha riscosso un grande successo sui social e la somiglianza con la sua sorellina è davvero palpabile. Sono anche molto legate e pubblicano spesso scatti dove sono insieme.

In una delle sue pochissime interviste, Claudia ha raccontato di aver avuto due periodi di grande sofferenza nella sua vita. Attualmente sembra che sia impegnata ma l’identità del suo fidanzato non è ancora nota al pubblico.