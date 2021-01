Flavio Briatore, bersaglio dei lanciatori di coltelli: utenti increduli

Un Flavio Briatore coraggioso quello che si trova a Dubai in compagnia dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci e del figlio Nathan Falco: si sottopone come cavia al lancio dei coltelli, le reazioni al video sui social.

Flavio Briatore si trova a Dubai, meta invernale gettonata da tantissimi Vip, per seguire gli affari del suo famosissimo locale, il Billionaire. Un viaggio in compagnia della sua famiglia. Con l’imprenditore, infatti, anche il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Nonostante qualche attrito insorto tra i due, quando la showgirl si trovava all’interno della casa del Grande Fratello, il loro rapporto è tornato ad essere idilliaco. In realtà non ha mai smesso di esserlo: dopo il divorzio, infatti, intenzione comune è stata quella di rimanere una famiglia unita per il bene del figlio. A riprova queste vacanze natalizie trascorse insieme, le quali hanno preso una piega inaspettata che ha lasciato a bocca aperta gli utenti del web.

Briatore nel corso del suo soggiorno nella splendida città degli Emirati, ha davvero superato se stesso, offrendo uno spettacolo mai visto prima. Mr Billionaire ha deciso di diventare la cavia di un lanciatore di coltelli.

Leggi anche —> A Dubai Elisabetta Gregoraci osa: la posa a testa in giù le costa caro

Flavio Briatore si presta al lancio del coltello: le reazioni dei fan

Leggi anche —> Federica Nargi: lei e sua sorella uno spettacolo della natura

Un viaggio di famiglia che si trasforma in una spericolata avventura: sul palco del suo locale, Briatore si è posizionato davanti al bersaglio dei lanciatori di coltelli, offrendo un vero e proprio spettacolo inedito.

Il video, pubblicato sui social, mostra un Flavio Briatore temerario e sprezzante del pericolo. Tutti i coltelli hanno centrato il bersaglio e l’adrenalinica esperienza ha avuto un lieto fine, con sommo entusiasmo da parte dei presenti e del popolo del web.

I fan in visibilio hanno tempestato il post di like e commenti. “Io non ce l’avrei mai fatta“, “Che coraggio“, si legge. Non manca l’ironia: “se il lanciatore sbaglia non sarà pagato“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Come spesso accade, Flavio Briatore fa parlare di sè riuscendo sempre a stupire, chissà cosa riserverà ai suoi fan in futuro.