Floriana Messina, pailettes e vestito cortissimo: da impazzire – FOTO

Floriana Messina nell’ennesima esplosione di sensualità assoluta sul suo profilo Instagram, lo scatto è davvero da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Immagini da sogno e di fascino irresistibile, sono quelle che ci propone sempre la splendida Floriana Messina. La showgirl di origini italo-colombiane, che abbiamo conosciuto anni fa al Grande Fratello, è diventata oramai una celebrità del web. I suoi scatti super provocanti lasciano sempre il segno e in queste festività natalizie che si avviano a conclusione si è letteralmente scatenata. La proposta di outfit sgargianti e attillatissimi, con dettagli di rara sensualità, ha pagato, garantendole come al solito una messe di like e commenti da parte dei fan. E anche oggi, giorno della Befana, non si smentisce, anzi. Andate a pagina successiva per scoprire cosa ci ha riservato…

Floriana Messina, scopre le gambe e lascia senza parole: esplosiva più che mai