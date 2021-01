Malore improvviso durante gli esercizi di ginnastica: ragazzo 18enne ritrovato morto

Un ragazzo 18enne è morto nella sua abitazione di Forlì colto da un malore improvviso mentre stava facendo degli esercizi di ginnastica.

Stava facendo ginnastica in casa, ma è stato colto da un malore improvviso. Sarebbe morto così, nella serata di lunedì a Forlì, un ragazzo di soli 18 anni. A ritrovarlo esanime sarebbero stati i familiari che hanno lanciato subito l’allarme contattando i soccorsi. Giunti sul posto, gli operatori medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 18enne che non soffriva di alcuna patologia in particolare.

Dramma a Forlì, dove nella serata di lunedì 4 gennaio un ragazzo di 18 anni è deceduto all’interno della propria abitazione. La vittima, Antonio Lattuneddu, figlio di Alberto Lattuneddu, presidente di Federfarma Forlì e titolare della farmacia Malpezzi, secondo quanto riporta Il Corriere di Romagna, stava facendo degli esercizi di ginnastica nella sua stanza quando sarebbe stato colto da un malore fatale.

Lanciato l’allarme, presso l’abitazione si sono precipitati i sanitari del 118, ma per Antonio non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane, colpito da un malore improvviso.

Antonio, che frequentava l’ultimo anno del Liceo Scientifico di Cesena Augusto Righi, come riporta Il Corriere di Romagna, non soffriva di alcuna patologia in particolare ed era un ragazzo molto sportivo.

Diffusasi la notizia della tragedia, che ha sconvolto l’intera comunità di Forlì, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia del 18enne. Tra questi quello dell’Ordine provinciale dei farmacisti e del liceo scientifico frequentato da Antonio.

Non ci sono parole che possano esprimere l’immenso dolore che proviamo per la scomparsa improvvisa di Antonio 5A. Un fortissimo abbraccio ai famigliari e agli amici con tutto l’affetto del nostro cuore. Pubblicato da Liceo Scientifico Augusto Righi su Martedì 5 gennaio 2021

L’istituto, in una nota pubblicata sul proprio sito nella giornata di ieri a firma degli studenti, della dirigente e di tutto il personale del liceo, ha scritto: “Sgomenti ed addolorati per l’improvvisa scomparsa di Antonio, nostro studente di 5^A, ci stringiamo alla famiglia con un forte abbraccio e con tutto il nostro affetto“.