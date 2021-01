Tagga per errore un rapper al posto di Donald Trump su Twitter. Il tweet sta rimbalzando sul social network.

Off to Georgia with Dad! Get out and VOTE Georgia!!! 🇺🇸 pic.twitter.com/zm7Zk6l6wo — Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 4, 2021

Una recente foto pubblicata sul profilo Twitter di Ivanka Trump ha scatenato un’ondata di ilarità e confusione tra i follower. La foto ritrae lei e suo padre, il presidente uscente Donald Trump, a bordo dell’Air Force One. La donna sorride alla fotocamera mentre suo padre è intento a guardare lo schermo del suo cellulare. “Verso la Georgia con papà!”- scrive – “Uscite e VOTATE Georgia!” L’imprenditrice americana ha taggato diverse persone nella foto, tra cui i conservatori David Perdue e Kelly Loeffler, i quali si sono candidati alle future elezioni per il Senato della Georgia. La signora Trump ha taggato anche il vice capo della Casa Bianca Dan Scavino e l’account Twitter ufficiale del partito repubblicano. Tra i tag la gaffe sconcertante, la donna ha menzionato anche il cantante Meat Loaf, noto cantante e attore americano.

Il tweet esilarante di Ivanka Trump: tagga il cantante, ma non il padre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivanka Trump (@ivankatrump)

Secondo quanto riferisce l’Independent, il tag relativo a Meat Loaf è stato probabilmente un incidente; un errore che non è passato inosservato, sollevando molte domande da parte dei follower dell’imprenditrice americana. “Vorrei solo far notare che non ha taggato suo padre in questa foto” – scrive un utente. Molte persone sono in dubbio: Ivanka sembra esserci totalmente dimenticata di taggare suo padre nella foto; un fatto che ha suscitato grande ilarità non solo tra i suoi follower: l’apparente gaffe si è rapidamente diffusa sui vari social network. Nonostante l’errore, non c’è alcun riscontro effettivo tra i nomi Loaf e Trump. Lo stesso selfie era stato anche pubblicato su Instagram, ma quest’ultimo è stato corretto, a differenza di quello pubblicato su Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivanka Trump (@ivankatrump)

Sul tweet dell’imprenditrice americana il tag a Meat Loaf è ancora visibile. Riguardo a Donald Trump, per lui ancora nessuna menzione sulla foto.

Fonte The Indipendent