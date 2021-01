Giulia Sol, prima sorride e poi urla: è una bellezza rara – FOTO

Giulia Sol ci delizia con due scatti su Instagram: è bellissima come sempre e ci anticipa qualcosa che bolle in pentola

Giulia Sol si gode il successo della sua bellissima esperienza a Tale e Quale Show. L’attrice di teatro e cantante è stata una dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del programma d Rai 1 condotto da Carlo Conti e si è fatta conoscere al grande pubblico con la sua voce potente.

Giovanissima ma già con una grande esperienza in teatro, Giulia ha preso parte a tanti musical di successo che l’hanno consacrata come una grande protagonista a teatro. Ha iniziato al fianco di Giampiero Ingrassia in “Hairspray” e poi tanti altri spettacoli importanti come “Dirty Dancing” dove ha interpretato il ruolo di Elizabeth, “The Full Monty”, “Fame” fino al ruolo di Molly nel musical Ghost.

Ora questa prima e bella esperienza in tv l’ha arricchita ulteriormente e le ha permesso di farsi conoscere ad un pubblico nuovo ed eterogeneo e anche il suo profilo Instagram è sempre più seguito. Al momento conta 18 mila follower ma siamo sicuri che nel giro di pochissimo i numeri lieviteranno.

Giulia Sol ed i frame dal backstage: stupenda

Giulia Sol su Instagram ci delizia con alcuni momenti dietro le quinte. La giovane artista è molto scaramantica e nella nostra intervista non si è voluta sbilanciare più di tanto sui progetti futuri. Sui social però ci regala due scatti, con due emozioni diversi di un backstage.

Cosa starà combinando? Lei ci dice: “Il video che vorrebbe ricevere il mio amico @danielealancarter quando prepariamo un feat. ⠀⠀ VS ⠀⠀→ ciò che riceve in realtà il mio amico @danielealancarter. Due frames tratti da backstage accaduti realmente. Oggi pomeriggio”.

Da quello che si intuisce la cantante sta preparando qualche nuova canzone insieme al suo amico cantante ma non ci anticipa più nulla. Stimola la curiosità dei follower che non vedono l’ora di rivederla presto in qualche nuova performance.

Due foto in cui prima sorride e poi urla esasperata. Ci fa sorridere la cantante ma ci dà modo di apprezzare anche la sua estrema bellezza, incantevole.