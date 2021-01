Grande Fratello Vip. Antonella Elia deve andarsene: la richiesta improvvisa

Grande Fratello Vip. Sono arrivate velocemente le conseguenze del battibecco in diretta tra Antonella Elia e Samatha De Grenet. La richiesta del pubblico

L’ ultima puntata serale del Grande Fratello Vip ha offerto al pubblico italiano uno spettacolo poco edificante, degradante e al limite dell’imbarazzo. Protagoniste sono state due showgirl molto conosciute che spaziano nel mondo dello spettacolo nostrano da 30 anni. Stiamo parlando di Antonella Elia e Samatha De Grenet. Quest’ultima è ancora concorrente del reality targato Mediaset; la prima ricopre i panni di opinionista da quando è uscita dalla casa. La Elia non avrebbe gradito alcuni commenti delle De Grenet nei suoi confronti e ha reagito nel peggiore dei modi.

Alfonso Signorini, conduttore della trasmissione, ha concesso un confronto faccia a faccia tra le due, sfociato in una lite violenta, fatta di parole al vetriolo. In particolare, Antonella Elia, carica di risentimento, ha usato parole volgari e aggressive, che sono sfociate addirittura nel body shaming. L’intento denigratorio era palese.

“Sei la regina dell’arroganza. Chi ti credi di essere, sto cavolo?” – esordisce la Elia. E continua: “Sei un po’ ingrassata, stai cedendo al peso dell’età? Sei la reginetta del Gorgonzola”. Si rivolge poi agli spettatori: “Pubblico, che figo, sono dentro la casa e c’ho davanti una str**za. Ed è bellissimo darle della str**za. Sei solo una str**za, una borgatara ripulita male”.

La risposta della De Grenet è stata impietosa: “Non m’interessa quello che dici. Sono 20 cm più alta di te. Una tigre non si gira se abbaia un cane”.

Immediatamente sono trapelate le reazioni del pubblico che non ha gradito lo spettacolo e adesso chiede, attraverso commenti sui social, l’esclusione di Antonella Elia dal programma. Scrive un utente: “La Elia deve essere eliminata dalla trasmissione. Ha passato il senso della decenza. Opinionista è un conto, essere estremamente maleducata un altro. Tutta sta maleducazione in tv non si può più vedere!”

Grande Fratello Vip. Antonella Elia deve andarsene

In difesa di Samatha De Grenet anche nomi celebri dello spettacolo, vip e giornalisti. Matilde Brandi ha scritto sul suo profilo Instagram: “Samantha, sei una donna con la D maiuscola lo sai te l’ho sempre detto non ascoltare le cattiverie che spesso sono frutto di un copione scritto per fare spettacolo tu sii sempre superiore e non prendertela cerca di non farti toccare da queste critiche.”

Insorgono anche ex concorrenti, squalificati per qualche parolina di troppo che dicono: “Squalificano i concorrenti per ciò che dicono e poi consentono alla Elia di essere violenta e maleducata in questo modo”. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha commentato l’ episodio con queste parole: “In un momento così difficile in cui si predica solidarietà e fratellanza tra tutti, le parole di Antonella Elia sono solo un ‘no comment’ pieno di aggressività”.

Anche Rita Dalla Chiesa, da sempre simbolo di una televisione di alto contenuto, non ha saputo trattenersi dall’esprimere il suo pensiero: “Giocare sul fisico di una persona è sempre puerile e di bassissimo livello. Mi spiace. La famosa solidarietà femminile: aiuto!”.

Si attende di conoscere la decisione della rete.