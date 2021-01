Grande Fratello Vip, Dayane Mello dichiarazione choc: lascia i concorrenti senza parole

Ieri Dayane Mello si è aperta con Mario Ermito: “A 16 anni ho tentato di morire, avevo preso delle medicine per farlo”

Dayane Mello nelle ultime settimane è stata al centro delle polemiche del GF Vip a causa di rumors che volevano i voti del programma truccati. Si è parlato di un gruppo di oltre 14milioni di brasiliani pronti a votarla sul web alzando indiscriminatamente la sua preferenza nel reality.

Ma non sono state accreditate altre voci finora quindi fino a che non ci sarà una conferma ufficiale da parte del programma non si potrà avanzare nessuna accusa. Ieri invece la modella si è confessata con un altro concorrente della Casa con cui sembra aver intrecciato una bella amicizia.

Dayane ha raccontato a Mario Ermito la sua vita difficile vissuta in gioventù, sola e abbandonata con il fratello. “Io non ho mai pensato al suicidio tranne una volta”, quella volta che il padre l’aveva picchiata pesantemente.

Ecco cosa ha confessato Dayane Mello a Ermito

“A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata ad un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto: ‘Dayane tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore, se ti svegli al mattino e senti questo dolore dentro’, allora cosa ho iniziato a fare? Ho iniziato a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia, da sola in una stanza al buio”.

La modella ha spiegato poi che però è stata portata in ospedale dove le hanno fatto una lavanda gastrica che le ha salvato la vita. A Mario ha anche rivelato che col tempo poi la sua vita è cambiata e lei si è resa conto quanto fosse fortunata a vivere.

“Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, non l’hai trascurato”.

Dayane prosegue nel suo racconto verso un Mario sempre molto assorto in ciò che dice: “A volte ho voglia di saltare, correre, urlare…è una felicità che abbonda dentro di me. Da 10 anni qua in Italia ero sola, avevo 2 amiche, oggi esco di qua con tante persone che mi voglio bene e che io amo, questa sensazione d’amore è la prova: non siamo amici, ci amiamo! È questo per me che conta”.