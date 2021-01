Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 gennaio: cosa c’è tra Rocco e Irene?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 gennaio: in mezzo a tanti guai, Rocco e Irene si avvicinano sempre di più.

Tra amicizie ed amori, la vita al Paradiso riprende regolarmente dopo le festività natalizie. Rocco ha scoperto che non c’era alcun fantasma al grande magazzino, ma era solo Irene che combinava guai. Il ragazzo ha inoltre fatto uno strano ritrovamento: una lettera scritta dal cugino Salvatore ed indirizzata a Gabriella. Che il ritrovamento della missiva mai spedita possa cambiare per sempre le sorti del loro rapporto? Che ne sarà del matrimonio di Gabriella con Cosimo Bergamini?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 gennaio: Marcello è ancora nei guai

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che i preparativi delle nozze andranno avanti ed il padre di Cosimo approfitterà dell’occasione per avvicinare Umberto. Con la scusa di consegnargli l’invito alle nozze, Arturo Bergamini stringerà il Guarnieri in un accordo immobiliare, senza avvertirlo prima che nell’affare è coinvolto anche l’odiato Achille Ravasi.

Nel frattempo Beatrice starà scegliendo l’abito per la sua cerimonia di diploma in ragioneria, un evento che potrebbe essere molto importante per il suo avvicinamento a Vittorio.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Rocco ed Irene saranno sempre più vicini e complici, mentre Salvatore tenterà in ogni modo di sfuggire a Gabriella. Guai anche per Marcello, che si troverà nuovamente alle prese con il Mantovano. Fortunatamente c’è Ludovica…