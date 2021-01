Jolanda De Rienzo non smette di far sognare i suoi follower: la giornalista ha postato uno scatto da cardiopalma con curve pericolose in bella mostra.

Jolanda De Rienzo è una giornalista amatissima dal pubblico italiano. La nativa di Napoli ha catturato il cuore dei suoi ammiratori con la sua bellezza straordinaria e con il suo fisico da capogiro. La classe 1987 è dotata di un corpo da brividi, e le sue curve meravigliose fanno impazzire i fan. La De Rienzo è seguitissima su Instagram: il suo account vanta 331mila follower.

Jolanda, anche nel giorno dell’Epifania, ha fatto salire la temperatura del mondo dei social network con una foto piccante. La ragazza indossa un vestitino cortissimo con gambe in bella mostra: anche il suo pazzesco décolleté lascia tutti senza fiato.

Jolanda De Rienzo fenomenale, forme da urlo in vista

Jolanda, poco fa, ha condiviso un bellissimo scatto deliziando la sua platea con le sue curve fenomenali. La 33enne indossa un vestito cortissimo e le sue gambe in primo piano sono davvero meravigliose. La scollatura profonda mette in risalto il suo décolleté spaziale. La conduttrice sfodera anche un sorrisino contagioso.

“Pioggia di gol o Pioggia di dolci⁉️ Un mercoledì 6 gennaio che sa di domenica. Provo a darmi i miei pronostici nelle story tra un dolce e un altro… Secondo voi come finiranno le partite?”, ha scritto nella didascalia. La foto ha già collezionato 5mila cuoricini e numerosi commenti.