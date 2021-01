Le pagelle ed il tabellino della sedicesima giornata del campionato di Serie A tra Milan-Juventus, appena terminato.

Si è appena conclusa la 16° giornata di campionato tra Milan-Juventus con la vittoria de bianconeri per 3-1. Il primo gol arriva al 18′ dopo un uno-due fantastico tra Dybala e Chiesa il quale riceve il pallone di tacco dall’argentino e con un gran diagonale insacca. Risponde Calabria su contropiede dei padroni di casa, innescato da una spinta di Calhanoglu su Rabiot, sulla ripartenza Leao lo serve e il pallone viene piazzato alle spalle di Szczesny. Gli ultimi due gol del match arrivano dalle file dell’undici di Pirlo: ancora Dybala-Chiesa con quest’ultimo che riceve al limite dal numero 10, punta Theo Hernandez e esplode il mancino in buca d’angolo; poi una giocata strepitosa di Kulusevski che salta Romagnoli e trova con l’esterno McKennie che gonfia la rete.

Milan-Juventus: il tabellino e le pagelle della gara

La Juventus dunque fa un passo in avanti in classifica e si porta a 30 punti con una gara ancora da recuperare contro il Napoli che oggi ha perso in casa con lo Spezia. Il Milan è ancora primo in classifica, fermo a 37 punti ma Inter e Roma sono alle calcagna a -1 e -4.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Dalot 6 (81′ Conti s.v.), Kjaer 5.5 (81′ Kalulu s.v.), Romagnoli 5, Hernandez 5; Calabria 7 (81′ D. Maldini s.v.), Kessie 6; Castillejo 5.5, Calhanoglu 6.5, Hauge 5.5 (67′ Brahim Díaz 6); Leao 7. All. Pioli. A disp. Tătărușanu, A. Donnarumma, Musacchio, Duarte, Frigerio, Colombo

Juventus (4-4-2): Szczesny 7; Danilo 6.5, De Ligt 6, Bonucci 6.5, Frabotta 6 (87′ Demiral s.v.); Chiesa 7.5 (63′ McKennie 7), Bentancur 6 (73′ Arthur 6), Rabiot 5.5, Ramsey 6 (73′ Bernardeschi 6); Ronaldo 6, Dybala 7 (63′ Kulusevski 7). All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Di Pardo, Portanova, Fagioli, Da Graca

ARBITRO: Massimiliano Irrati di Firenze

MARCATORI: 18′ Chiesa (J), 41′ Calabria (M), 62′ Chiesa (J), 76′ McKennie (J)

AMMONITI: 60′ Bentancur (J), 72′ Theo Hernandez (M), 90′ Romagnoli (M)

MIGLIORE IN CAMPO: Chiesa (J)

Nella prossima gara di Serie A, che si giocherà nel prossimo week end, la squadra di Pirlo giocherà domenica alle 20:45 in casa contro il Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Torino sabato alle 20:45. Domenica alle 12:30 invece si giocherà lo scontro diretto tra la seconda e la terza in classifica di questo campionato.