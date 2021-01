Laura D’Amore continua a far impazzire i suoi follower con scatti spettacolari in cui mette in mostra la sua avvenenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura D’Amore è una delle influencer più amate e seguite dagli italiani: il suo account Instagram vanta 765mila follower. Dopo aver conseguito la laurea in Marketing e pubblicità, la nativa di Grottaglie è entrata nel campo della moda ed ha anche iniziato un percorso professionale come Hostess di volo. La sua bellezza e il suo incredibile fisico non passano mai inosservati: gli scatti che la pugliese condivide sui social sono davvero pazzeschi.

Laura, anche oggi, ha fatto impazzire i suoi fan postando una foto fenomenale. La 38enne indossa un bikini che fa davvero fatica a contenere le sue curve strabilianti. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Laura D’Amore pazzesca in bikini: curve da sogno in bella mostra