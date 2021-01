Triplice fischio all’Olimpico, dove è terminata Lazio-Fiorentina, gara della sedicesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Allo stadio Olimpico di Roma la Lazio batte la Fiorentina di Cesare Prandelli per 2-1. Lo 0-0 iniziale dura solo 6 minuti con i biancocelesti che passano in vantaggio grazie alla rete di Caicedo che in spaccata fulmina Dragowski sulla sponda aerea di Lazzari. Al 76′, la Lazio trova il raddoppio con Ciro Immobile che, dopo una mischia su un corner dalla sinistra, aggancia il pallone e lo spedisce in fondo al sacco di destro. A due minuti dal termine, la Fiorentina accorcia le distanze grazie ad un penalty trasformato da Vlahovic.

Al 38’ Prandelli è costretto ad un cambio dopo l’infortunio di Ribery che lascia il campo sostituito da Eysseric.

Lazio-Fiorentina: il tabellino e le pagelle

Vittoria importante per la squadra di Inzaghi che sale a quota 25 punti in classifica e conserva l’ottavo posto a tre lunghezze dalla zona Europa League. La Fiorentina, invece, incassa la settima sconfitta stagionale e rimane in quattordicesima posizione a quattro punti dalla zona rossa.

Lazio (3-5-2): Strakosha 5,5; Luiz Felipe 6 (46′ Patric 6), Hoedt 5,5, Acerbi 6,5; Lazzari 6,5 (77′ Radu s.v.), Milinkovic-Savic 6, Escalante 6 (77′ Cataldi s.v.), Luis Alberto 6,5, Marusic 6; Caicedo 7 (58′ Akpa Akpro 6), Immobile 7 (89′ Muriqi s.v.). A disposizione: Reina, Furlanetto, Armini, Franco, D. Anderson, Parolo, Pereira, Moro. Allenatore: Simone Inzaghi 6,5.

Fiorentina (3-5-1-1): Dragowski 6; Quarta 6 (74′ Lirola 6), Ger. Pezzella 5,5, Igor 6; Venuti 5,5 (60′ Callejon 6,5), Amrabat 6, Bonaventura 5,5 (74′ Kouamè 6), Castrovilli 6,5, Biraghi 5; Ribery 5,5 (38’ Eysseric 5,5); Vlahovic 6,5. A disposizione: Brancolini, Terraciano, Barreca, Caceres, Milenkovic, Duncan, Krastev, Pulgar. Allenatore: Cesare Prandelli 6.

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Reti: 6’ Caicedo (L), 76′ Immobile (L), 88′ Vlahovic (F) (Rigore).

Ammoniti: 43’ Luiz Felipe (L), 45’ Escalante (L), 82′ Castrovilli (F), 87′ Hoedt (L).

Espulsi: –

Note: 2’ e 5’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Immobile (L).

I biancocelesti torneranno in campo domenica 10 gennaio alle 15:00 per affrontare il Parma in trasferta nella 17^ giornata di campionato. Il club toscano ospiterà, invece, il Cagliari allo stadio Artemio Franchi, gara in programma domenica alle 18:00.