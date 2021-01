Lutto nel mondo del fitness, muore giovane influencer. Aveva 27anni

Il mondo del fitness piange una tristissima perdita: muore a soli 27 anni Cheyann Shaw, influencer seguitissima sui social.

Aveva 27 anni Cheyann Shaw, la giovane influencer e atleta di fitness che si è spenta prematuramente a causa di un cancro aggressivo che l’ha devastata. La neoplasia era al quarto stadio e l’aveva colpita alle ovaie. Il decesso è avvenuto lo scorso Lunedì, proprio sul seguitissimo profilo social – 224 mila follower – il triste annuncio. Con il cuore pesante, siamo tristi di annunciare che la nostra bella ragazza Cheyann è stata chiamata a casa in paradiso. La foto scelta per divulgare tale informazione, ritrae Shaw sorridente – come in tutte le foto del resto postate dalla stessa sul profilo social – e circondata dalla natura. Lei bellissima come sempre con gli occhi chiusi, sognante verso tempi migliori. La 27enne sul suo profilo social si definiva amante di Gesù, una fede che l’ha accompagnata anche durante tutta la malattia. I genitori hanno definito la morte di Cheyann come di una “chiamata in paradiso”. Nel lungo messaggio non mancano i ringraziamenti ai fans per averla supportata sino alla fine.

Muore giovane influencer, il ritorno della malattia

Sorridente fino alla fine, con la voglia di farcela un’altra volta. Un male infatti che aveva fatto la prima comparsa all’età di 23 anni. Dopo degli interventi delicatissimi, l’influencer ne era uscita senza milza, utero, appendice e parte del colon ma ce l’aveva fatta. L’anno scorso la ricomparsa della terribile malattia.

Con la speranza negli occhi, la giovane aveva annunciato la notizia ai suoi follower e la certezza di farcela. A distanza di 12 mesi, il triste epilogo.