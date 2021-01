Malena Nazionale, il lato B questa volta è davvero esagerato – FOTO

Malena Nazionale provocante e sensuale come sempre, una visione del suo lato B davvero paradisiaca nel giorno della Befana

Una vera icona del fascino all’italiana degli ultimi anni, e non soltanto nel suo ambito di riferimento, ossia il mondo dell’hard. Malena, all’anagrafe Filomena Mastromarino, non è soltanto la ‘musa’ di Rocco Siffredi e una delle attrici a luci rosse più amate in Italia e all’estero, ma è diventata nota anche come personaggio trasversale. Bellezza e sensualità irresistibili, sono decisamente lontani i tempi in cui si dava alla politica, con il Pd. Nella sua nuova veste indossata ormai da qualche anno, riscuote decisamente più consensi. E ha continuato a farlo nel corso di queste festività natalizie, regalando al suo seguito di fan su Instagram una serie di scatti eccezionali.

Malena Nazionale, il posteriore ipnotizza i fan: il regalo della Befana più amata dagli italiani

Nel giorno dell’Epifania, Malena si candida come Befana e intende fare un regalo ancora più bello. Girata di spalle rispetto all’obiettivo, espone un lato B in primo piano davvero stratosferico. Curve esagerate che come al solito lasciano senza fiato e che attirano l’attenzione.

Il contest lanciato da Malena per ricevere un messaggio direttamente da lei è ovviamente partecipatissimo. Il web esplode, una volta di più, per il fascino seducente e il corpo da reato della stupenda pugliese.