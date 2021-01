Maria Pedraza posta una FOTO piccante: la copre solo un asciugamano

L’attrice e ballerina spagnola Maria Pedraza pubblica una foto per mostrare il suo nuovo tatuaggio, ma i fans guardano tutt’altro!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

La bellissima Maria Pedraza condivide questo post: un primo piano del suo tatuaggio composto da un cuore dal quale nascono delle piante e dei fiori.

La foto in bianco e nero mostra anche una parte del suo corpo completamente nudo: l’inizio del fondoschiena ed uno scorcio del lato A, coperto dalla mano e da un asciugamano.

La Pedraza è chiaramente appena uscita da una doccia, come si nota dalle goccioline che le scivolano addosso.

Tutti hanno apprezzato lo scatto fatto dal cellulare: quasi 400.000 like e 700 commenti in meno di un’ora!

LEGGI ANCHE >>> Maria Pedraza. L’attrice de La Casa di Carta rivela la sua vera passione – FOTO

Maria Pedraza, un infortunio le ha cambiato la vita!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

LEGGI ANCHE >>> Maria Pedraza. La silhouette conturbante di “Alison Parker” de La Casa di Carta – FOTO

Maria Pedraza ha sempre avuto una sconfinata passione per la danza, ma a causa di un infortunio ha dovuto abbandonare la sua carriera da ballerina, intraprendendo quella da attrice.

Ad oggi la Pedraza parla del suo incidente così: «Ho sempre creduto che tutto accade per una ragione. E il mio posto è questo, la recitazione, che è stata una coincidenza ma è finita per diventare una passione. Penso sempre a come sarebbe stata la mia vita se quell’incidente non fosse successo ma, fino a oggi, sono grata a ciò che è accaduto, perché la vita mi ha portato al mio vero posto».

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Oltre al mondo della danza e del cinema, Maria è anche protagonista del web: il suo profilo Instagram conta quasi 12 milioni di followers!