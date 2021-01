Marika Fruscio, look total white da capogiro | Curve stratosferiche – FOTO

Marika Fruscio ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: il suo look total white lascia a bocca aperta

Marika Fruscio ha sempre più seguito sui social network. La donna, originaria di Agrate Brianza, in provincia di Monza, ha il Napoli nel cuore. Infatti la 41enne è una grande tifosa della squadra partenopea. Marika ha un’enorme seguito su Instagram, dove il suo profilo conta oltre 756mila follower.

Un dato davvero significativo che però non sorprende. Basta un semplice sguardo a una sua foto o a un suo video per restare a bocca aperta. Come succede a chiunque guardando l’immagine pubblicata da Marika poche ore fa. Si tratta di uno scatto in cui risalta tutta la sua bellezza.

Marika Fruscio, outfit completamente bianco | Fisico da urlo – FOTO

D’altronde come si fa a non rimanere incantati di fronte a una foto del genere? Si tratta di un’immagine che esalta il fascino indiscutibile della classe 1979. Fruscio indossa un look total white, in cui suo fisico e le sue curve da urlo sono impossibili da passare inosservati.

E così per il suo post sono arrivati subito oltre 7mila e 700 ‘like‘ e più di 190 commenti di complimenti, nel giro di 7 ore dal momento della pubblicazione del contenuto. Un successo assolutamente meritato per la ragazza che ha conquistato i suoi fan con questo suo recente scatto su Instagram.