Michelle Hunziker e la FOTO con i tre angeli, web in lacrime

Michelle Hunziker. La popolare conduttrice televisiva regala al web tre scatti carichi di tenerezza tramite il suo profilo Instagram. La commozione è d’obbligo

Michelle Hunziker ha aperto il 2021 con il botto. Si è resa protagonista di una pagina televisiva davvero unica ed emozionante, sia per gli spettatori che sono stati piacevolmente intrattenuti, sia dal punto di vista personale per il prestigio ottenuto.

La conduttrice svizzera, infatti, è stata ospite del programma Danza con me, in cui è padrone di casa Roberto Bolle, primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Un vanto per tutta l’ Italia. Danza con me è un appuntamento che si rinnova ormai da 4 anni sul piccolo schermo, in onda sempre il 1° gennaio di ogni nuovo anno.

Michelle Hunziker e Roberto Bolle sono stati protagonisti di un siparietto che ha ripercorso la storia del musical. Hanno cantato e coreografato spezzoni di film e spettacoli teatrali iconici: da La la Land a Mary Poppins, passando per Cabaret o Cheek to Cheek.

Come lei stessa scrive in un lungo post, prima o poi tornerà a calcare il palco di un teatro, quando gli spettacoli saranno di nuovo una consuetudine. In passato ha partecipato a produzioni come The Sound of Music e lo stesso Cabaret, nel 2007.

Michelle Hunziker. Un viaggio nel passato

Una carriera strepitosa quella di Michelle Hunziker che la porta spesso ad essere sotto le luci della ribalta. Il 2020 è stato un anno impegnativo per lei che l’ha vista sia sul fronte italiano, sia sui palinsesti tedeschi. Anche in Germania, infatti, è un volto molto conosciuto.

Tuttavia, il suo ruolo principale non smette di essere quello di madre amorevole e presente per le sue tre ragazze. Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, è divenuta anche lei molto popolare. Ha un seguito di oltre 2 milioni di follower su Instagram e ha partecipato a diverse trasmissioni televisive; attualmente è in forze al canale di nuova formazione, Tv8. Sole e Celeste, nate dall’unione con l’imprenditore Tomaso Trussardi, sono ancora delle bimbe, chissà quale futuro radioso le attenderà.

Michelle dedica il suo ultimo post sui social proprio a loro: “Pure love… i miei tre angeli.” Condivide una carrellata di scatti che vede le piccole di casa insieme alla loro mamma e alla sorella maggiore. Tanta tenerezza e un esempio per tutti, rendendo visibile l’affetto immane che regna nella loro famiglia allargata.