Un giovane calciatore di 18 anni della GS Castanese, società di Castano Primo (Milano), è stato ritrovato morto nella sua abitazione.

Dramma a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, dove un ragazzo di soli 18 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della propria abitazione. Il 18enne era un calciatore della GS Castanese, società di Castano Primo che milita in Eccellenza. A dare la triste notizia è stato proprio il club neroverde con un lungo e commovente post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Leggi anche —> Si schianta in moto contro un palo: 14enne muore sotto gli occhi dei genitori

Milano, giovane calciatore di 18 anni trovato morto in casa: il dolore della Castanese

Leggi anche —> Malore improvviso durante gli esercizi di ginnastica: ragazzo 18enne ritrovato morto

Lutto a Boffalora sopra Ticino, piccolo comune di circa 4mila anime in provincia di Milano, che piange la scomparsa di Matteo Bonomelli, ragazzo di soli 18 anni. Stando a quanto riporta la redazione locale di Milano Today, il giovane è stato ritrovato morto nella sua abitazione dove viveva con la famiglia. Matteo era una promessa del calcio che vestiva la maglia degli Juniores della GS Castanese, club che milita nel girone A di Eccellenza.

Diffusasi la notizia della prematura scomparsa sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio e solidarietà per la famiglia di Matteo. Tra questi anche quello della società Castanese che ha pubblicato un commovente post sulla propria pagina Facebook in ricordo del giovane calciatore.

“Abbiamo cercato di proteggerti tutta la giornata…per pudore, per riserbo e per rispetto del dramma che stanno vivendo i tuoi famigliari. Poi la notizia assurda, di quelle che non vorresti mai sentire, ha iniziato a diffondersi nel mondo del calcio… I telefoni non smettono di squillare, pianti, sgomento e disperazione“. Il post prosegue con la società che afferma quanto sarà impossibile spiegare ai compagni del ragazzo quanto accaduto.

“Eri parte della nostra famiglia – prosegue il club- la famiglia Castanese che oggi piange, e piange anche il cielo. Un leader gentile e delicato con tanti sogni nel cassetto da realizzare. Siamo addolorati per non averti forse capito, ascoltato, anche se in questo momento di lontananza tutto si amplifica, abbiamo sempre creduto nella forza del gruppo“

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

🙏🏻💔😔 Ciao Matteo! Abbiamo cercato di proteggerti tutta la giornata…per pudore, per riserbo e per rispetto del dramma… Pubblicato da G.S. Castanese – Società di Calcio Dilettantistico su Martedì 5 gennaio 2021

Il commovente post si chiude con le condoglianze alla famiglia del giovane calciatore scomparso: “Difficile trovare un senso al gesto. Ci limitiamo a pensare che adesso magari sei libero e stai giocando altrove, esultando per un goal. Adesso però torniamo in silenzio, ognuno di noi con il proprio dolore, perché non doveva andare così. Che la terra ti sia lieve“.