Napoli-Spezia, il tabellino e le pagelle della partita delle ore 18 di questa sedicesima giornata di campionato.

Il Napoli non riesce a trovare continuità in questo campionato e scivola in malo modo in casa. Gli uomini di Gattuso non sfruttano l’occasione di avvicinarsi alle prime in classifica. Gli azzurri riescono a passare in vantaggio con Petagna, ma subiscono nel finale la rimonta degli ospiti. Nzola trasforma il calcio di rigore e porta i suoi in parità, mentre Pobega sfrutta un colossale errore difensivo degli azzurri e sigla il gol del sorpasso. I partenopei restano al quinto posto in classifica, mentre i liguri respirano dopo 3 sconfitte consecutive.

