Nuova scossa di terremoto ad Est dell’Italia

Paura in Croazia: nuova scossa di terremoto avvertita poco fa nel paese già duramente colpito lo scorso 29 dicembre.

Paura in Croazia: la terra torna a tremare nel paese colpito duramente lo scorso 29 dicembre. Poco fa, e precisamente alle ore 18 (orario italiano), è stato registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.3. Stando a quanto riportato dai media locali, l’epicentro è stato a sud Est di Zagabria, ancora una volta nei pressi di Petrinja.

La scossa è stata avvertita anche in Italia, con segnalazioni da Trieste. La scossa si è verificata precisamente alla profondità di 15 chilometri. Dalla scossa dello scorso 29 dicembre, lo sciame sismico non si è mai realmente fermato: in questi giorni erano state registrate anche scosse di magnitudo 4.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Terremoto di magnitudo 6.4 in Croazia: avvertito anche nel Nordest Italia

Terremoto Croazia: torna la paura

Leggi anche —> Terremoto Milano, scossa di magnitudo tra 3.8 e 4.3

Lo scorso 29 dicembre la scossa di magnitudo 6.4 in Croazia fu avvertita in modo chiaro anche in Italia, in particolare lungo il versante adriatico. Ci furono segnalazioni anche da Napoli e Roma. Ci furono diversi danni e parecchi tetti crollarono. Il centro storico di Petrinja fu completamente distrutto.

Lo sciame sismico in terra croata non si è mai arrestato. La scossa di oggi è tuttavia la più grande replica dopo il terremoto della settimana scorsa. Dal 29 dicembre vengono registrate più di 10 scosse al giorno. Il tremore è durato circa 10 secondi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il pomeriggio (orario italiano) è stato decisamente intenso dal punto di vista dei terremoti. Si è verificata una scossa di 5.6 avvenuta a 67 km di profondità con epicentro a Bengkulu a Sud di Sumatra.