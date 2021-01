Primo appuntamento 2021, Simone confessione in diretta: “Sono…”

Una delle coppie che ieri ha catturato di più nella prima puntata di Primo appuntamento è stata quella formata da Simone e Gabriella

Ieri è partito in grande stile la nuova edizione di “Primo appuntamento” su Real Time, tante le coppie che si sono messe in gioco anche in questa quinta edizione del programma condotto, ancora una volta, dal bravissimo Flavio Montrucchio.

Il programma nelle quattro edizioni ci ha fatto conoscere circa 200 partecipanti che hanno provato a trovare l’amore ai tavoli del ristorante dell’amore. Il tutto con un aperitivo, una cena e poche chiacchiere davanti ad un perfetto sconosciuto.

Chissà se anche stavolta le nuove coppie troveranno la loro anima gemella e si metteranno in gioco sperando di avere un perfetto colpo di fulmine che si trasformerà in una conoscenza oltre le telecamere.

Primo appuntamento, la confessione di Simone

Nella prima puntata di Primo appuntamento 2021, una delle quattro coppie che ha incuriosito di più è stata quella composta da Simone e Gabriella. 37 anni lui e originario di Frosinone, 32 lei nativa di Teramo.

Simone è un ragazzo sensibile che si è emozionato leggendo “Il piccolo principe”, che crede nelle storie d’amore a lieto fine e che nella demo introduttiva confessa di “essere vergine a 37 anni”. Gabriella apprezza la confessione del ragazzo e anche lei ammette “leggo romanzi d’amore, sono single perché non piaccio“.

La giovane rifiuta però di proseguire la conoscenza con Gabriele, non trova compatibilità tra i due nonostante l’animo puro e gentile di lui. Il ragazzo ha infatti spiegato di essere single da sempre perché non ha il coraggio di aprirsi con le persone.