Sampdoria-Inter 2-1, i blucerchiati passano di misura: tabellino e pagelle

Fischio finale a Marassi, dove si è appena concluso il match Sampdoria-Inter, valido per la sedicesima giornata di Serie A: il tabellino e le pagelle della gara.

Allo stadio Marassi di Genova si è appena concluso il match della 16^ giornata tra Sampdoria e Inter, partita che si è conclusa sul punteggio di 2-1. I padroni di casa riescono a piegare gli uomini di Antonio Conte, seconda in classifica e reduce da ben 8 vittorie consecutive.

Decisivi per la formazione di Claudio Ranieri sono stati i gol su di Antonio Candreva su calcio di rigore al 23′ e quello di Keita Balde al 40′. Inutile il gol di Stefan De Vrij al 65′, nel secondo tempo, con cui gli ospiti hanno provato a tornare in partita.

Sampdoria-Inter, il tabellino e le pagelle della gara

Con questa vittoria e i tre punti conquistati la Sampdoria sale a quota 20 punti in classifica. L’Inter invece resta ferma a 36 lunghezze, sempre al secondo posto, a -1 dal Milan, in attesa della partita che vedrà i rossoneri sfidare in casa la Juventus.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 8, Yoshida 6, Tonelli 6.5 (Bereszynski 6), Colley 5, Augello 5.5; Candreva 7, Thorsby 6, Silva 6.5 (Askildsen 5.5), Jankto 6 (Leris 6); Keita 7 (La Gumina sv), Damsgaard 6.5. A disposizione: Ravaglia, Letica, Avogadri, Rocha, Verre, Ramirez, Askildsen, Regini, La Gumina, Bereszynski, Leris, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

INTER (3-5-2): Handanovic 6, Skriniar 5.5 (D’Ambrosio sv), De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 6, Barella 4.5 (Vidal sv), Brozovic 6, Gagliardini 5.5 (Lukaku 6.5), Young 5 (Perisic 5), Martinez 6, Sanchez 4 (Eriksen 6). A disposizione: Padelli, Radu, Lukaku, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Vidal, Eriksen, D’Ambrosio, Darmian. Allenatore: Conte

Arbitro: Paolo Valeri, della sezione di Roma 2.

Reti: Candreva rig. (S) al 23′, Keita (S) al 38′, De Vrij al 65′

Ammoniti: Thorsby, Keita (S); Lautaro Martinez, Barella, De Vrij (I)

Espulsi: –

Note: 3′ e 5′ di recupero

MIGLIORE IN CAMPO: Audero (S)

I blucerchiati torneranno in campo lunedì 11 gennaio alle ore 20.45 per affrontare in trasferta lo Spezia. La squadra nerazzurra, invece, domenica 10 gennaio sfiderà la Roma di Paulo Fonseca allo stadio Olimpico della Capitale.