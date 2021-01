Selvaggia Roma sirenetta in mezzo al mare | Da togliere il fiato – FOTO

Selvaggia Roma sembra una splendida sirenetta in mezzo al mare nella sua foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma ha partecipato come concorrente al GF Vip. La sua partecipazione all’interno della casa più spiata d’Italia non è durata molto, ma di certo non è passata inosservata. Nel reality show, in onda su Canale 5, la donna ha messo in mostra il suo fascino e il suo fisico perfetto facendo sognare i telespettatori. Uscita dal programma condotto da Alfonso Signorini, la modella continua a incantare i suoi fan con foto e video a dir poco mozzafiato.

Non è dunque un caso che la meravigliosa influencer abbia un seguito notevole sui social network. Il suo profilo Instagram conta la bellezza di oltre un milione di follower. Un numero importante, così come quello relativo ai suoi post.

Selvaggia Roma in bikini su una barca in mezzo al mare | Una meraviglia – FOTO