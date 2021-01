Soliti Ignoti, scatta il panico in studio: il retroscena su momenti concitati

Ai Soliti Ignoti arriva Giucas Casella sotto invito di Amadeus, ma alla fine scoppia il panico per un’incomprensione

Giucas Casella ospite ai Soliti Ignoti fa scoppiare il panico. Arriva alla fine del gioco con solo 1.200 euro che però ha vinto, affermando che li avrebbe dati in beneficienza. Tutto bene se non fosse che a pochi momenti dalla fine non entra in panico e chiede di poter cambiare la sua risposta che riguardava il parente misterioso. Tuttavia Amadeus gli comunica che non è possibile cambiare risposta. A quel punto Giucas si indispettisce e gli chiede perché gli fa la ramanzina. Attimi di gelo.

Giucas accusa Amadeus di fargli la ramanzina, convinto di aver perso il gioco

Dopo aver chiesto ad Amadeus di cambiare risposte, perché era convinto di averla sbagliata. Sostiene allora che secondo lui era la 6 l’ignota da attribuire al parente misterioso. Amadeus allora gli risponde con suspense “Se me l’avessi detto prima..”. Ma invece a grande sorpresa la risposta precedentemente data da Giucas si è rivelata quella corretta, la numero 5. Giucas ha cominciato a saltellare e urlare dalla gioia. Questo dimostra che a volte quando pensiamo e ripensiamo alla risposta di un quesito, dopo averla già data, rischiamo di cadere in errore da soli.

Oggi invece andrà in onda una puntata speciale ai Soliti ignoti, in occasione dell’epifania. La puntata comincerà alle 20:35 e durerà per tutta la sera con ospiti sorprendenti e tante giocate. Sicuramente un appuntamento imperdibile per gli appassionati del gioco e un’occasione per vedere ospiti famosi alle prese con le varie dinamiche. Amadeus che tiene compagnia ai telespettatori tutto l’anno con il suo programma, è pronto a tornare anche a Sanremo a Marzo per intrattenere nuovamente il pubblico. Al suo fianco l’immancabile Fiorello, senza di lui non sarebbe lo stesso.

Recentemente ha anche girato un video in cui sembrava provato per il nuovo Sanremo e ha annunciato che forse dopo averlo fatto si ritirerà, ma non era chiaro se era uno scherzo o meno. Con lui non si sa mai.