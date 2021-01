Sonia Lorenzini, sguardo sexy e ammaliante: i fan stregati dal suo seno – Foto

Sonia Lorenzini ha pubbicato uno scatto per gli auguri ai suoi follower il giorno dell’Epifania. Date un’occhiata a questo scatto dove sfoggia la sua bellezza!

Anche Sonia Lorenzini ha voluto fare gli auguri nel giorno dell’Epifania a suo modo. Più bella che mai ha pubblicato uno scatto dove sfoggia il suo sguardo magnetico e sensuale.

Si intravede anche il suo bel décolleté grazie alla scollatura super vertiginosa!

Un periodo molto roseo per Sonia Lorenzini che ha partecipato alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, avendo l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico.

Le rivelazioni inaspettate di Sonia Lorenzini una volta usciti dal Gf Vip

Anche se la sua permanenza è stata breve, è servita a portare un bel po’ di scompiglio. In particolare, la Lorenzini sembra essere stata la causa dell’allontanamento tra Rosalinda e Dayane.

La diretta interessata, però, non la pensa decisamente allo stesso modo. In un’intervista, infatti, ha dichiarato che in realtà lei l’ha aiutata a farle riavvicinare dopo un distacco avvenuto prima che lei entrasse.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha colto l’occasione anche per dire la sua sul rapporto speciale che c’è tra Rosalinda e Dayane: “C’è un’amicizia ma non credo che ci sia qualcosa di più a livello sentimentale. Non penso che nascerà mai una storia d’amore”.

La Lorenzini, nell’intervista, ha anche raccontato di aver assistito ad un episodio avvenuto nella notte del 27 dicembre. L’ormai ex gieffina ha sentito dei rumori dell’arco della serata, ipotizzando che forse tra le due ci fosse stato un bacio: “Ho sentito dei rumori vicino al loro letto, ero a venti centimetri. Credo ci siano stati dei baci a stampo”.

Nel frattempo, comunque Sonia Lorenzini si gode la vita fuori dalla casa, pubblicando anche degli scatti che fanno sognare i fan: “Stupenda😍😍😍, Bellaaaaaa❤️, Bellissima Amore Mio ❤️❤️, Stupenda😘😘💞❤️💋🔥🔥, Stupenda😍😍😍, 😍❤️ top, Con il sorriso stupendo, Un girasole 🌻 😘, Sei stupenda tesoro love love love love love ❤️❤️❤️❤️❤️, Sei bellissima ❤️”.