Stefano De Martino: il ritorno su Belen, “vi prego evitiamo”

Il ritorno del conduttore Stefano De Martino verso Belen Rodriguez, questa volta le cose sarebbero ben diverse rispetto al passato.

Il conduttore televisivo e noto ballerino di Amici, Stefano De Martino, rivolge ancora una volta delle parole nei riguardi della sua ex storica Belen Rodriguez. Entrambi sembrano andati avanti per la propria strada. Soprattutto la soubrette argentina, che dopo il falsato ritorno di fiamma nello scorso aprile, è subito tornata sui suoi passi. Adesso, seppur nelle braccia del suo nuovo compagno, Antonio Spinalbanese, dovrà ugualmente ascoltare ciò che Stefano vorrebbe dirle.

Leggi anche —>>> Stefano De Martino e la nuova “fiamma”: la gelosia di Fabrizio Corona

Stefano De Martino: un sereno ritorno al passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Potrebbe interessarti anche —>>> Stefano De Martino, arriva la notizia che i fan stavano aspettando

“Vi prego evitiamo” è il sunto di un recente discorso, in cui Stefano invita le principali cronache del gossip a non continuare nel ricamo di scenari d’amore ben differenti da quelli che sono nella realtà. Il celebre ballerino originario di Torre Annunziata, per evitare altri volontari fraintendimenti, come quello della sua scappatella con l’amica Alessia Marcuzzi, esordisce con la seguente promessa: “se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro.“

Inoltre, quando parla della ex compagna, si esprime in toni pacati e rispettosi. Lasciando percepire una tranquillità presente tra i due che, al contrario di quanto molti continuano a credere, sembra che abbia gettato i suoi semi e visto germogliare i primi boccioli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

In vista di una primavera ancora lontana, il presentatore di Made In Sud, conclude con il suo fermo punto di vista, dimostrazione di una crescente maturità: “penso che la fine del nostro matrimonio non è stato un fallimento. [..] se un’unione è compiuta e ha portato a qualcosa di bello come un figlio non lo è mai.”