Test psicologico visivo. Cosa pensano gli altri di te? Guarda l’immagine e scoprilo

Test psicologico visivo. Scopri di più su te stesso. Guarda l’immagine. Cosa pensano gli altri di te? Rispondi istintivamente

I test di personalità sono degli efficaci strumenti di misurazione atti a definire il profilo psicologico del soggetto che vi si sottopone. La personalità stessa è sicuramente la variabile più compessa che definisce il comportamento di un essere umano. Intervengono, infatti, simultaneamente diversi aspetti come: genetica, processi di apprendimento, capacità di processare le emozioni, motivazione, percezione, etc.

Il test psicologico che vi sottoponiamo oggi non ha una connotazione scientifica o diagnostica. Ha lo scopo di allietarvi e farvi scoprire qualche particolare in più su voi stessi. Spesso il nostro comportamento è influenzato da ciò che riteniamo che gli altri pensino di noi. Osservate l’immagine in basso e rispondete d’istinto.

Test psicologico visivo. Cosa pensano gli altri di te? Osserva l’immagine

Il test psicologico che vi sottoponiamo mira a farvi conoscere un lato di voi stessi che forse ignorate. Cosa pensano gli altri di voi? Osservate l’immagine in alto. Cosa vedete? Ci sono due possibili soluzioni che riveleranno di più della vostra personalità.

Soluzione numero 1

Se vedete il volto di una donna vuol dire che utilizzate maggiormente l’emisfero destro del vostro cervello. Tendenzialmente è la parte deputata alla creatività e all’immaginazione. E’ il nostro lato più vivace e artistico.

Vivete in sintonia con le vostre emozioni e non avete paura di mostrarle agli altri. Amate circondarvi di altre persone, se vi sentite soli potreste addirittura entrare in uno stato depressivo. Nonostante vi piaccia l’idea di avere amici e famiglia intorno, non gradite l’invasione del vostro spazio più intimo. Siete molto empatici, avete una spiccata intelligenza emotiva e questa cosa si riflette inevitabilmente nel rapporto con gli altri.

Soluzione numero 2

Se vedete un uomo che suona il sassofono vuol dire che utilizzate maggiormente l’emisfero sinistro del vostro cervello. E’ più analitica rispetto all’altra, provvede a sviluppare il ragionamento logico, ad articolare un discorso e produrre un testo scritto, fare operazioni di calcolo e comprendere il linguaggio.

Siete ponederati, odiate le contraddizioni e l’assenza di logica. Stringete amicizia con difficoltà ma quando vi legate a qualcuno è per sempre. Gli altri vi percepiscono come consiglieri fidati.