Tina Kunakey fa impazzire i fan: scatti in costume da capogiro – FOTO

Tina Kunakey è sempre attivissima sui social network: la modella ha postato una serie di scatti in costume pazzeschi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

Tina Kunakey è una modella di grande successo. La nativa di Tolosa si è fatta conoscere anche in Italia partecipando come ospite al 67° Festival di Sanremo. La classe 1997 si è legta sentimentalmente all’attore Vincent Cassel: i due si sono sposati il 24 agosto del 2018. La francese è molto attiva sui social network e ama postare scatti incredibili in costume mettendo in mostra il suo fisico mozzafiato.

Tina, poco fa, ha condiviso una serie di scatti in cui indossa un costumino di colore verde decisamente striminzito. Il corpo della modella è praticamente perfetto e le sue curve fanno girare la testa ai numerosissimi fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mercedesz Henger, fondoschiena da infarto, serie di foto dove oscura mamma Eva

Tina Kunakey splendida in costume: fisico da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo, spunta il VIDEO bollente allo specchio: visione spaziale

Tina, poco fa, ha messo in rete una serie composta da quattro scatti sbalorditivi. La ragazza indossa un costumino di colore verde piuttosto striminzito che mette in risalto le sue forme. Lo stacco di coscia della modella è favoloso, mentre il suo addome è stupefacente.

L’immagine ha già raccolto 85mila cuoricini e numerosi commenti. Ogni contenuto che Tina condivide sul web ottiene sempre un ottimo riscontro. I fan, infatti, amano inondare i suoi post di parole di apprezzamento e di complimenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

La Kunakey, qualche settimana fa, mandò in tilt il web con una foto spettacolare. La modella indossava un costume a perizoma sottilissimo che mise in risalto il suo splendido didietro.