Un Posto al Sole anticipazioni 6 gennaio: Alex lascia Vittorio? La ragazza ha ricevuto una proposta lavorativa davvero importante e adesso le tocca prendere una decisione importante

Il comportamento di Roberto sta diventando sempre più ambiguo e mette in luce un sentimento ancora acceso nei confronti di Marina. Lei, distrutta dal ricovero di Fabrizio, decide di dare una svolta alla sua vita. Potremmo vederla pronta a dire addio alla sua città e alla sua vecchia vita, alle prese con uno sconvolgente incontro capace di allontanarla dai suoi propositi e risvegliare in lei un desiderio di vendetta contro chi ha distrutto la sua vita e quella di Fabrizio.

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Raffaele contro Diego

Raffaele e Diego non riescono ad andare d’accordo. Il portiere ha affrontato una discussione con il figlio che non si è conclusa nel migliore dei modi. Diego non vuole farsi scoraggiare e intende andare in fondo al suo progetto: purtroppo però dovrà fare i conti con la realtà. Trovare risorse economiche non è qualcosa di così semplice, anzi.

Mentre Vittorio cercava di preparare una festa di capodanno indimenticabile, Alex ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Un’interessante proposta di lavoro a Madrid. Per questo motivo, Alex potrebbe dire addio alla soap e allontanarsi definitivamente da lui.