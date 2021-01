Valentina Vignali, si resta a bocca aperta, intimo stravolgente – FOTO

Valentina Vignali in uno scatto in lingerie intima davvero eccezionale, il fisico della influencer e cestista sensuale come non mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Alla soglia dei 30 anni, li compirà quest’anno a maggio, Valentina Vignali è davvero nel fiore dell’età. La modella, influencer e giocatrice di pallacanestro conferma come sempre il suo fascino davvero irresistibile, del quale ci ha dato prova nel corso delle festività natalizie con più di uno scatto decisamente ad alto rischio. Ma oggi decide probabilmente di esagerare e di mandarci definitivamente al tappeto. Andate a pagina successiva e restate senza fiato insieme a noi…

Valentina Vignali, forme sinuose e sexy: il suo scatto fa il giro del web