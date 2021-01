Adriana Volpe, l’accusa clamorosa alla luce dei fatti: “Lasciata sola…”

La conduttrice di Tv8, Adriana Volpe apre alle accuse pro-matrimoniali con Roberto Parli: aria di divorzio?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

In una lunghissima intervista a “Chi Magazine”, la conduttrice di Tv8, Adriana Volpe, padrona degli studi di “Ogni Mattina” vuota il sacco “senza freni” dopo il mutismo volontario alle domande dei fan. In realtà, la crisi matrimoniale con Roberto Parli, ormai dura da un bel pò. E a pensare che la bellissima Adriana ha fatto sacrifici immani pur di stare accanto ad una figura imprenditoriale di spicco del panorama nazionale.

A quanto pare, dalle notizie che ci giungono dai rotocalchi che non distolgono per un attimo le attenzioni dalle vicende della coppia che “scoppia”, qualcosa sia venuto fuori nelle ultime ore. A darne notizia è proprio la diretta interessata. Che si è accollata la responsabilità di dare un giudizio netto sul rapporto sentimentale.

Il nome della Volpe è stato accostato a più riprese durante le dirette televisive alle presunte avances del collega di turno. Ma sorprendentemente non è stata presa di mira dalle critiche. E l’attitudine di “vittima” consenziente in tal senso conserva una spiegazione piuttosto leggittima

LEGGI ANCHE —–> Ambra Angiolini e Francesco Renga, botta e risposta sui social. Il motivo diverte i fan

Adriana Volpe, l’intervista sulla vicenda di “cronaca rosa”: “Vi racconto io come stanno le cose”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

LEGGI ANCHE —–> Alberto Matano: rivela l’amore ed il suo tallone d’Achille

Il silenzio della coppia composta da Adriana Volpe e Roberto Parli finora ha regnato sovrano, finchè la conduttrice 47enne di origini trentiniane non ha preso il “toro” per le corna. Adriana ha deciso di “rompere il ghiaccio” e rivelare come le cose tra lui e Roberto stanno realmente.

Durante l’intervista a “Chi Magazine”, la bellissima e dolcissima Volpe della tv ha parlato di “momento particolare” tra lei e il marito. Non lo ha fatto, puntando il dito contro Parli ma ha scelto la “scorciatoia” della figlia Giselle. “Non volevo pensarci e invece oggi devo prendere coscienza del fatto che mi sono trovata completamente sola a gestire e crescere mia figlia di 9 anni”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Una “frecciata” di quelle grosse esternate dalla diretta interessata che ha così “presentato” il conto dell’accusa, a fronte delle negligenze e i continui assenteismi di Roberto in famiglia. Chissà, si chiedono i fan, se sarà solo un momento di rabbia o l’inizio di una discussione che avrà come decisione finale, un inevitabile divorzio?