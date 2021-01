Alberto Matano: Amadeus spiazzato dalle sue parole: “allora mi vesto bene”

Nella scorsa puntanta de La Vita In Diretta le parole di Alberto Matano su Amadeus hanno lasciato perplessi i suoi telespettatori.

Nella scorsa puntata de La Vita In Diretta, andata in onda durante la festività del 6 gennaio, il suo presentatore Alberto Matano, notevolemnte amato dal suo pubblico, ha ospitato in un solo momento alcune celebrità. Tra queste, tra la voce in prima linea del conduttore di origini calabresi, si collocano Amadeus, Rita Dalla Chiesa e la giornalista Giovanna Botteri. Nel mentre, a suscitare la perplessità degli spettatori, vi è stato un dettaglio al quanto imbarazzante diventato il punto clou della conversazione.

Alberto Matano e l’eclatante risposta di Amadeus

Durante i collegamenti con le prime due ospiti, esse hanno espresso unanimamente la loro opinione sulla situazione attuale sanitaria. Una situazione molto critica nella penisola, che a loro vedere dovrebbe essere affrontata con quanto più scrupolo ed attenzione possibile. A sopraggiungere in seguito ai loro interventi, e ad un servizio dedicato alla regina Elisabetta, sarà il conduttore Amadeus.

Matano chiederà anche a lui, seppur mantenendo un tono vagamente ironico, la sua opinione a riguardo, avendo notato un certo interesse durante il collegamento per il recente furto. Proprio in quel momento, tra sguardi complici ed ammiccamenti vari, i due presentatori sembrano essere stati sul punto di trovarsi in disaccordo.

Tant’è che Amedeus, celando un leggero disappunto, di risposta all’osservazione di Alberto in merito ai premi dell’attuale lotteria, risponderà prontamente senza farsi scoraggiare: “Allora mi vesto bene”, e sottolineando poi la precedente affermazione con: “non con il maglioncino del daytime“.