La bella conduttrice Alessia Marcuzzi condivide un video su Instagram in cui mostra che si mette la crema sulle gambe

La Marcuzzi fa perdere la testa ai follower con un video in cui si mette prima la crema e poi l’olio sulle gambe. Nella didascalia spiega che i prodotti utilizzati sono della sua linea di cosmetici e che li sta testando per le sue clienti. Parla di scrub, olio e crema tutti disponibili presso il suo marchio. Rassicura gli utenti spiegando che ci vogliono mesi e mesi prima di approvare un prodotto e che lei si fida molto della sua squadra che garantisce prodotti ottimi. Il marchio si chiama Luce by Alessia Marcuzzi e rispetta la pelle e l’ambiente.

Il balletto di Alessia Marcuzzi imitando Hugh Grant, fantastica

La bravissima conduttrice ha deciso di regalarci un balletto imitando la grande performance di Hugh Grant nel magnifico film di natale Love Actually. L’attore interpretava il Primo Ministro inglese, appena eletto e quindi nuovo nella casa grande e storica che ha visto passare tutti i Primi Ministri. Allora decide di lasciarsi andare a un balletto liberatorio e di gioia anche per il ruolo appena guadagnato. Il suo balletto è davvero divertente, sopratutto perché alla fine si fa beccare dalla governante ed è un momento esilarante.

Nella didascalia la Marcuzzi scrive:“Passo a due con Hugh..Motivation of the day”. I commenti degli utenti sono molto positivi, ammirano Alessia e scrivono cose molto bene:”Trovo fantastico il tuo modo di regalarci leggerezza! Grazie in questi giorni un sorriso vale davvero tanto!”. Insomma anche se non in televisione, la Marcuzzi sa far divertire il pubblico che non smette mai di seguirla per la sua genuinità e simpatia.

Nella foto di natale appare con suo marito e il cagnolino in tante foto diverse, lei che si mette sulle sue spalle, poi un tenero abbraccio. E infine il gesto medio in saluto a questo 2020 che sappiamo tutti non è stato dei migliori, anzi è stato proprio terribile.