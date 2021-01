Alice De Bortoli, FOTO esplosiva e frase che lascia di stucco: “Se ti fa venire i brividi…”

Alice De Bortoli, protagonista de “Il Collegio 3”, pubblica una foto sensazionale su Instagram: la frase che l’accompagna ha lasciato i fan di stucco!

Non ha ancora 18 anni, ma la sua bellezza è in grado di incantare i quasi 2 milioni di followers che la seguono. Alice De Bortoli, nata a Treviso nel 2003, è nota al grande pubblico per aver partecipato alla terza edizione de “Il Collegio“, docu-reality in onda su Rai 2. La ragazza, che frequenta il quarto anno del liceo delle Scienze Umane, è appassionata di danza, e non è affatto “ossessionata” dai social come la maggior parte delle persone alla sua età. “Non ritengo assolutamente che i social siano tutto nella vita“, aveva scritto la trevigiana in un lungo post su Instagram.

Alice De Bortoli, frase ambigua nell’ultimo post: “Se ti fa venire i brividi…”