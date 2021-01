Amici, il terribile incidente di Loredana Errore: come andò a finire?

Loredana Errore, seconda classificata ad Amici 2010, è scomparsa per anni dalle scene a causa di un grave incidente. Quali sono le sue attuali condizioni di salute?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Errore (@lerrore_official)

Fu una delle protagoniste di Amici 2010, e si classificò seconda dopo Emma Marrone. La sua carriera era appena agli inizi quando, nel 2013, un terribile incidente d’auto mise in pericolo la sua vita. Loredana Errore, che stava rientrando da un concerto, temeva di rimanere paralizzata. Tuttavia, contrariamente al parere dei medici, la cantante riuscì a ristabilirsi del tutto dopo svariate cure e riabilitazioni.

Il suo nuovo album, dal titolo “C’è vita“, è la testimonianza della propria volontà di resistere. “Oggi, poter testimoniare che la vita è qualcosa di prezioso, e raccontarlo con la musica, è un impegno, un onore e una grande gioia“: queste le parole dell’artista.

LEGGI ANCHE —> Emma Marrone e Alessandra Amoroso, due è meglio di una, SCATTO pazzesco

Loredana Errore, la rinascita dopo l’incidente e il nuovo album

LEGGI ANCHE —> Nuovo duetto per Emma Marrone e Alessandra Amoroso: l’annuncio sui social

Il nuovo album di Loredana Errore contiene sette tracce, tra inediti e cover di vecchi brani che hanno segnato il percorso di guarigione della cantante. I singoli fungono da celebrazione per i 10 anni di carriera dell’artista. “Sono dieci anni ma è come se ne fosse passato uno“, ha raccontato Loredana, che nel lontano 2013 rischiò di rimanere paralizzata a causa di un incidente.

I medici non ritenevano possibile un’eventuale guarigione, ma la cantante ha decisamente sorpreso tutti. “Questo avvenimento lo considero un miracolo – ha detto Loredana in merito alle sue attuali condizioni di salute – Non ho fatto altro che sperare e credere“.

Ad oggi, la Errore è rinata, ed il nuovo album è la testimonianza della sua grande vittoria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Errore (@lerrore_official)

L’ex protagonista di Amici, che non ha nascosto i momenti di difficoltà affrontati, ha parlato dell’importanza del sostegno dei suoi fan. “Hanno fatto la differenza, il loro desiderio di sentirmi cantare mi ha dato forza“: così si è espressa l’artista.