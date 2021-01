Anna Tatangelo fa impazzire tutti i suoi fan con alcune stories su Instagram da brividi: il suo décolleté manda in tilt il web.

Anna Tatangelo è sempre più esplosiva sui social network: la cantante continua a far impazzire i suoi follower con scatti bollenti in cui mette in mostra il suo corpo pazzesco. La nativa di Sora ha un fisico marmoreo e le sue curve lasciano sempre a bocca aperta gli innumerevoli ammiratori.

Anna, anche oggi, ha fatto impazzire tutti con una serie di foto favolose. La 33enne è in tenuta d’allenamento ed è decisamente troppo scollata: il suo seno da paura incanta i fan. Se non volete perdervi le bellissime immagini, cliccate su successivo.

Anna Tatangelo, fitness bollente: scollatura incredibile e che décolleté

Anna, poco fa, ha postato una serie di scatti da infarto. La cantante sta praticando fitness e indossa un outfit da cardiopalma. Il top è decisamente stretto e fa fatica a contenere il suo seno esplosivo. La tutina è aderente e mette in risalto le sue gambe da urlo.

“Dai…Si riparte , con il corpo , con la mente piano piano intensamente”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già superato la soglia dei 13mila cuoricini in appena 10 minuti. I commenti sono già tantissimi: gli utenti stanno rilasciando numerosissime parole di apprezzamento.

Anna ha vissuto un anno davvero intenso sotto tutti i punti di vista, separandosi con il marito Gigi D’Alessio, provando nuovi generi musicali, e deliziando il pubblico nel ruolo di giurata a ‘All Together Now’.