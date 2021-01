Anna Tatangelo sulla rottura con Gigi D’Alessio: “Resta l’uomo che sposerei”

Anna Tatangelo ha parlato in una recente intervista della rottura con Gigi D’Alessio, svelando alcuni dettagli ancora che finora non si conoscevano sulla loro relazione naufragata

La coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio era una delle favorite del pubblico del piccolo schermo e dei fan dei due cantanti. Poco tempo fa la cantante di Sora ha svelato alcuni particolari legati alla loro relazione durante un’intervista a “Vanity Fair”. Già in passato i due avevano avuto dei periodi di pause di riflessione ma poi erano sempre tornati insieme, non solo perché erano una coppia ben affiatata e amata da tutti ma anche per il bene del piccolo Andrea. Proprio per la comunione di loro figlio, la famiglia si è riunita in una cerimonia molto sobria, causa Covid, di cui non sono state diffuse foto o video. Anna Tatangelo ha quindi raccontato in un’intervista a cuore aperto della relazione con il suo ex compagno.

LEGGI ANCHE -> Jasmine Carrisi esausta di mamma Loredana Lecciso: Mi ha stressata

Anna Tatangelo parla del rapporto con Gigi D’Alessio

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo in puro stile Catwoman, c’è da perdere i sensi FOTO

Anna Tatangelo ha raccontato che la storia con D’Alessio non è finita per colpa di un altro uomo o un’altra donna ma per l’incomunicabilità che c’era tra di loro. Capitava che andavano a letto stanchi senza dirsi nemmeno buonanotte. La cantante ha poi aggiunto che l’ex compagno è “il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone“. In tutto questo rumore lei ricorda solo una volta in cui entrambi sono stati bene negli ultimi anni, cioè in occasione di una vacanza a Dubai. A un certo punto quindi lei ha deciso di allontanarsi e lui non le ha detto niente per fermarla. “Resta la persona più importante della vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che, ancora, sposerei”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La Tatangelo ha poi concluso l’intervista affermando con amarezza che tutto quello che Gigi D’Alessio ha raccontato in televisione su di lei avrebbe voluto invece che glielo avesse detto di persona.