Antonella Clerici spiacevole inconveniente prima della diretta, poi lo scontro con Timperi

Nella puntata di ieri a “E’ sempre mezzogiorno” una serie di inconvenienti poco prima della diretta per la conduttrice Antonella Clerici

È stata la stessa Antonella Clerici attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, che ci ha mostrato l’imprevisto capitatole prima della diretta di ieri a “E’ sempre mezzogiorno”. Anche ieri nonostante il giorno dell’Epifania il programma di Rai Uno è andato in onda come al solito, però proco prima della diretta è successo qualcosa che avrebbe potuto far saltare la programmazione.

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale che conta 840mila fan, Antonella Clerici non perde mai occasione di poter condividere le sue giornate, neppure il suo risveglio e il tragitto in auto che si è rivelato più complicato del solito.

Nel breve video postato si vede infatti il manto stradale completamente imbiancato, la strada non sgombra e si percepisce la fatica nella guida. Antonella scrive infatti a corredo dello scatto: “Meno male oggi iniziamo alle 12.20. Viva la Befana”, forse prevedeva già che il tempo che ci avrebbe messo per raggiungere lo studio sarebbe stato maggiore rispetto gli altri giorni.

Antonella Clerici ed il botta e risposta con Tiberio Timperi

Arrivata in studio Antonella poi ha organizzato i suoi immancabili collegamenti con illustri ospiti a casa. ieri è stata la volta di Tiberio Timperi con cui ha avuto una sorta di pacato botta e risposta a cui la conduttrice però ha saputo rispondere con toni gioviali.

L’argomento tra i due amici è andato sugli orari sacrificati a cui Tiberio si deve alzare per la conduzione di “Unomattina”. Anche Antonella Clerici in passato ha condotto quel programma ed ha sottolineato quanto fosse per lei faticoso alzarsi la mattina prestissimo, cosa fatta per ben due anni.

Lei ha deciso di rispondergli dopo aver notato quanto Tiberio insisteva sulla fatica degli orari mattutini: “L’ho fatto per due anni. Farlo tutti i giorni era faticoso. Tu in qualche modo ti salvi, dato che devi alzarti presto solo il sabato e la domenica. Se avessi continuato così sarei morta per davvero”.

Ricordiamo infatti che il programma va in onda dalle 6.45 fino alle 10 ma impone di essere in studio molto prima con la sveglia praticamente a notte inoltrata.