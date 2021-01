Ariadna Romero, la verità sulla rottura con Pierpaolo Pretelli: tutti i dettagli

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli, poco dopo la nascita del figlio Leonardo, videro vacillare il loro rapporto: tutti i dettagli sulla rottura

Ospite di CasaChi, la splendida Ariadna Romero ha parlato delle motivazioni che hanno portato lei ed il suo ex compagno Pierpaolo Pretelli ad interrompere definitivamente il loro rapporto. Stando alle dichiarazioni rilasciate dalla modella, l’attuale concorrente del Gf Vip era preso più dalla carriera che dalla sua famiglia.

La coppia ha visto la nascita del piccolo Leonardo nel luglio del 2017. Dopo pochi mesi, la relazione entrò irrimediabilmente in crisi, al punto tale da portare Ariadna a “scappare” a Miami, per lavoro. “Gli ho scritto una lettera dicendo: ‘Vienici a prendere’“, racconta la Romero, che ad oggi non sembra più legata a Pierpaolo.

“Non riesco più a provare un sentimento per lui”: queste le sue parole ad Alfonso Signorini.

Ariadna Romero su Pretelli: “Non sono più innamorata di lui”

Nessun tradimento sarebbe stato la causa della fine del rapporto fra Ariadna e Pierpaolo. Come rivelato dall’attrice a CasaChi, con il padre di suo figlio la storia entrò in crisi nel 2018. Pretelli, stando alle parole della ex, non fece mai nulla di concreto per risolvere la situazione.

“Mi ha detto che era finita per telefono“, ha svelato la modella, che dopo essersi trasferita a Miami per lavoro si aspettava che Pierpaolo corresse da lei. Successivamente, i due ci riprovarono, ma l’ex velino le comunicò una notizia del tutto inaspettata. “Aveva firmato il contratto per Temptation Island“, ha detto Ariadna.

Una situazione simile si verificò qualche mese dopo, quando Pretelli, che era quasi riuscito a riconquistare la madre di suo figlio, decise di partecipare a Uomini e Donne. Solo a quel punto la Romero, disillusa, pose definitivamente fine al loro rapporto. Ad oggi, la modella parla di Pierpaolo come della sua famiglia, ma nessun sentimento romantico sembra ormai legarla a lui.

“Non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui“, ha chiosato Ariadna a CasaChi. L’attrice, con estrema fermezza, ha ammesso di aver capito che Pretelli non è decisamente il tipo d’uomo che fa per lei.